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53:24
ام للانسان ما تمنى ٢٤
أَمْ لِلْإِنسَـٰنِ مَا تَمَنَّىٰ ٢٤

٢٤

¿Acaso cree el ser humano que obtendrá todo cuanto ambiciona?
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.