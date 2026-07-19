Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
53:22
تلك اذا قسمة ضيزى ٢٢
تِلْكَ إِذًۭا قِسْمَةٌۭ ضِيزَىٰٓ ٢٢

٢٢

Esa es una división injusta.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.