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53:18
لقد راى من ايات ربه الكبرى ١٨
لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَـٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ ١٨

١٨

Porque contempló algunos de los signos más sublimes de su Señor.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.