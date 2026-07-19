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An-Náyam
16
53:16
اذ يغشى السدرة ما يغشى ١٦
إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ١٦
إِذۡ
يَغۡشَى
ٱلسِّدۡرَةَ
مَا
يَغۡشَىٰ
١٦
Cuando al azufaifo lo cubrió lo que lo cubrió,
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (١٦)
] وە ئەو دار سیدرەش دائەپۆشرێ بە نووری خوای گەورە، یان بە فەرمانی خوای گەورە، یان بە پۆلێك مەلائیكەت، یان بە كوللەى ئاڵتوون .