Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
53:16
اذ يغشى السدرة ما يغشى ١٦
إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ١٦

١٦

Cuando al azufaifo lo cubrió lo que lo cubrió,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.