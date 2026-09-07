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Tafsir: An-Náyam 53:15
An-Náyam
15
53:15
عندها جنة الماوى ١٥
عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰٓ ١٥
عِندَهَا
ﲆ
جَنَّةُ
ﲇ
ٱلۡمَأۡوَىٰٓ
ﲈ
١٥
ﲉ
donde se encuentra el jardín de la residencia eterna.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿عِندَهَا جَنَّةُ ٱلۡمَأۡوَىٰۤ ١٥﴾ تَأْوِي إلَيْهَا الْمَلَائِكَة وَأَرْوَاح الشهداء والمتقين