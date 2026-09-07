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Tafsir: An-Náyam 53:14
An-Náyam
14
53:14
عند سدرة المنتهى ١٤
عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ١٤
عِندَ
ﲂ
سِدۡرَةِ
ﲃ
ٱلۡمُنتَهَىٰ
ﲄ
١٤
ﲅ
Junto al azufaifo que demarca el límite,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.