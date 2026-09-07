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Tafsir: An-Náyam 53:14
An-Náyam
14
53:14
عند سدرة المنتهى ١٤
عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ١٤
عِندَ
ﲂ
سِدۡرَةِ
ﲃ
ٱلۡمُنتَهَىٰ
ﲄ
١٤
ﲅ
Junto al azufaifo que demarca el límite,
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Al-Sa'di
Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, еще раз видел Джибрила в таком облике, когда тот спускался к нему. Это произошло возле огромного дерева Сидрат аль-Мунтаха, которое растет на седьмом небе. Оно называется Лотосом крайнего предела, потому что до него доходит все, что восходит с земли или нисходит от Аллаха. Существует предположение, что оно получило такое название, потому что находится выше земли и семи небес, и на нем заканчиваются познания творений. Существуют и другие мнения, но лучше всего об этом известно Аллаху. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел Джибрила в этом пречистом месте, где обитают только прекрасные и возвышенные творения и куда не в состоянии добраться дьяволы и злые духи.