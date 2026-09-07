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Tafsir: An-Náyam 53:13
An-Náyam
13
53:13
ولقد راه نزلة اخرى ١٣
وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ١٣
وَلَقَدۡ
ﱽ
رَءَاهُ
ﱾ
نَزۡلَةً
ﱿ
أُخۡرَىٰ
ﲀ
١٣
ﲁ
Sepan que ya lo había visto[1] en otro descenso,
1
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَلَقَدۡ رَءَاهُ﴾ على صورته ﴿نَزۡلَةً﴾ مرة ﴿أُخۡرَىٰ ١٣﴾