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Tafsir: An-Náyam 53:13
An-Náyam
13
53:13
ولقد راه نزلة اخرى ١٣
وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ١٣
وَلَقَدۡ
ﱽ
رَءَاهُ
ﱾ
نَزۡلَةً
ﱿ
أُخۡرَىٰ
ﲀ
١٣
ﲁ
Sepan que ya lo había visto[1] en otro descenso,
1
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Al-Qurtubi
قوله تعالى : ولقد رآه نزلة أخرى " نزلة " مصدر في موضع الحال كأنه قال : ولقد رآه نازلا نزلة أخرى . قال ابن عباس : رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرة أخرى بقلبه . روى مسلم عن أبي [ ص: 88 ] العالية عنه قال : ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال : رآه بفؤاده مرتين ; فقوله : نزلة أخرى يعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم ; فإنه كان له صعود ونزول مرارا بحسب أعداد الصلوات المفروضة ، فلكل عرجة نزلة ، وعلى هذا قوله تعالى : عند سدرة المنتهى أي ومحمد صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى وفي بعض تلك النزلات . وقال ابن مسعود وأبو هريرة في تفسير قوله تعالى : ولقد رآه نزلة أخرى إنه جبريل . ثبت هذا أيضا في صحيح مسلم . وقال ابن مسعود : قال النبي صلى الله عليه وسلم : رأيت جبريل بالأفق الأعلى له ستمائة جناح يتناثر من ريشه الدر والياقوت ذكره المهدوي .