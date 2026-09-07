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Tafsir: An-Náyam 53:12
An-Náyam
12
53:12
افتمارونه على ما يرى ١٢
أَفَتُمَـٰرُونَهُۥ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ١٢
أَفَتُمَٰرُونَهُۥ
ﱸ
عَلَىٰ
ﱹ
مَا
ﱺ
يَرَىٰ
ﱻ
١٢
ﱼ
¿Le van a discutir sobre lo que vio?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.