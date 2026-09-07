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Tafsir: An-Náml 27:92
An-Náml
92
27:92
وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين ٩٢
وَأَنْ أَتْلُوَا۟ ٱلْقُرْءَانَ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ٩٢
وَأَنۡ
ﱮ
أَتۡلُوَاْ
ﱯ
ٱلۡقُرۡءَانَۖ
ﱰﱱ
فَمَنِ
ﱲ
ٱهۡتَدَىٰ
ﱳ
فَإِنَّمَا
ﱴ
يَهۡتَدِي
ﱵ
لِنَفۡسِهِۦۖ
ﱶﱷ
وَمَن
ﱸ
ضَلَّ
ﱹ
فَقُلۡ
ﱺ
إِنَّمَآ
ﱻ
أَنَا۠
ﱼ
مِنَ
ﱽ
ٱلۡمُنذِرِينَ
ﱾ
٩٢
ﱿ
[Se me ha ordenado] recitar el Corán. Quien siga la guía lo hará en beneficio propio, y a quien se extravíe dile: “Yo solo he venido a advertirles…”.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَأَنۡ أَتۡلُوَا۟ ٱلۡقُرۡءَانَۖ﴾ عَلَيْكُمْ تِلَاوَة الدَّعْوَى إلَى الْإِيمَان ﴿فَمَنِ ٱهۡتَدَىٰ﴾ لَهُ ﴿فَإِنَّمَا یَهۡتَدِی لِنَفۡسِهِۦۖ﴾ أَيْ لِأَجْلِهَا فَإِنَّ ثَوَاب اهْتِدَائِهِ لَهُ ﴿وَمَن ضَلَّ﴾ عَنْ الْإِيمَان وَأَخْطَأَ طَرِيق الْهُدَى ﴿فَقُلۡ﴾ لَهُ ﴿إِنَّمَاۤ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُنذِرِینَ ٩٢﴾ الْمُخَوِّفِينَ فَلَيْسَ عَلَيَّ إلَّا التَّبْلِيغ وَهَذَا قَبْل الْأَمْر بِالْقِتَالِ