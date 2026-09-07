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Tafsir: An-Náml 27:91
An-Náml
91
27:91
انما امرت ان اعبد رب هاذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين ٩١
إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَـٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَىْءٍۢ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٩١
إِنَّمَآ
ﱛ
أُمِرۡتُ
ﱜ
أَنۡ
ﱝ
أَعۡبُدَ
ﱞ
رَبَّ
ﱟ
هَٰذِهِ
ﱠ
ٱلۡبَلۡدَةِ
ﱡ
ٱلَّذِي
ﱢ
حَرَّمَهَا
ﱣ
وَلَهُۥ
ﱤ
كُلُّ
ﱥ
شَيۡءٖۖ
ﱦﱧ
وَأُمِرۡتُ
ﱨ
أَنۡ
ﱩ
أَكُونَ
ﱪ
مِنَ
ﱫ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ
ﱬ
٩١
ﱭ
[Diles, oh, Mujámmad:] “Me ha sido ordenado adorar al Señor de esta ciudad [La Meca], a la que ha declarado sagrada; el Señor de todas las cosas. Me ha sido ordenado ser de los musulmanes [que someten a Dios su voluntad].
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Sema, ewe Mtume, kuwaambia watu, «Hakika nimeamrishwa nimuabudu Mola wa mji huu, nao ni Makkah, ambao Ameuharamisha kwa viumbe wake wasimwage humo damu iliyo haramu kuimwaga au kumdhulumu yoyote ndani yake au kuwinda viindwa vyake au kukata mti wake. Na ni Chake Yeye kila kitu, kutakasika na sifa za upungufu ni Kwake. Na nimeamrishwa nimuabudu Yeye Peke Yake, na sio mwingine, na niwe mtiifu Kwake,