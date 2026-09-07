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Tafsir: An-Náml 27:90
An-Náml
90
27:90
ومن جاء بالسيية فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون ٩٠
وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٠
وَمَن
ﱍ
جَآءَ
ﱎ
بِٱلسَّيِّئَةِ
ﱏ
فَكُبَّتۡ
ﱐ
وُجُوهُهُمۡ
ﱑ
فِي
ﱒ
ٱلنَّارِ
ﱓ
هَلۡ
ﱔ
تُجۡزَوۡنَ
ﱕ
إِلَّا
ﱖ
مَا
ﱗ
كُنتُمۡ
ﱘ
تَعۡمَلُونَ
ﱙ
٩٠
ﱚ
Pero quien se presente con obras malas será arrojado de cara al Fuego. [Se le dirá:] “¿Acaso se les retribuye por algo distinto de lo que habían cometido?”
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