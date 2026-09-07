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Tafsir: An-Náml 27:90
An-Náml
90
27:90
ومن جاء بالسيية فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون ٩٠
وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٠
وَمَن
ﱍ
جَآءَ
ﱎ
بِٱلسَّيِّئَةِ
ﱏ
فَكُبَّتۡ
ﱐ
وُجُوهُهُمۡ
ﱑ
فِي
ﱒ
ٱلنَّارِ
ﱓ
هَلۡ
ﱔ
تُجۡزَوۡنَ
ﱕ
إِلَّا
ﱖ
مَا
ﱗ
كُنتُمۡ
ﱘ
تَعۡمَلُونَ
ﱙ
٩٠
ﱚ
Pero quien se presente con obras malas será arrojado de cara al Fuego. [Se le dirá:] “¿Acaso se les retribuye por algo distinto de lo que habían cometido?”
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na mwenye kuja na ushirikina na matendo mabaya yanayochukiza, basi malipo yao ni awatupe Motoni Mwenyezi Mungu Siku ya Kiyama. Na wataambiwa kwa kulaumiwa, «Je, mtalipwa isipokuwa kile mliokuwa mkikifanya duniani?»