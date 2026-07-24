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27:9
يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم ٩
يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّهُۥٓ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٩

٩

¡Oh, Moisés! Yo soy Dios, el Poderoso, el Sabio.
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