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Tafsir: An-Náml 27:89
An-Náml
89
27:89
من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يوميذ امنون ٨٩
مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌۭ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍۢ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ٨٩
مَن
ﱁ
جَآءَ
ﱂ
بِٱلۡحَسَنَةِ
ﱃ
فَلَهُۥ
ﱄ
خَيۡرٞ
ﱅ
مِّنۡهَا
ﱆ
وَهُم
ﱇ
مِّن
ﱈ
فَزَعٖ
ﱉ
يَوۡمَئِذٍ
ﱊ
ءَامِنُونَ
ﱋ
٨٩
ﱌ
Quien se presente con buenas obras será recompensado con algo mejor [que lo que merezca], y estará a salvo del terror de ese día.
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العربية
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[
مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا
] ههر كهسێك چاكه بكات به ئیخڵاص و دڵسۆزیهوه ئهوه خوای گهوره لهوه باشتر پاداشتی ئهداتهوه [
وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (٨٩)
] وه چاكهكاران له ترسی ئهو ڕۆژه ئهمینن و ناترسێن [
وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ
] بهڵام ههر كهسێك خراپه ئهنجام بدات و شهریك بۆ خوای گهوره بڕیار بدات و خراپهى زیاتر بێت له چاكه.