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Tafsir: An-Náml 27:88
An-Náml
88
27:88
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون ٨٨
وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةًۭ وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ۚ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ إِنَّهُۥ خَبِيرٌۢ بِمَا تَفْعَلُونَ ٨٨
وَتَرَى
ﳏ
ٱلۡجِبَالَ
ﳐ
تَحۡسَبُهَا
ﳑ
جَامِدَةٗ
ﳒ
وَهِيَ
ﳓ
تَمُرُّ
ﳔ
مَرَّ
ﳕ
ٱلسَّحَابِۚ
ﳖﳗ
صُنۡعَ
ﳘ
ٱللَّهِ
ﳙ
ٱلَّذِيٓ
ﳚ
أَتۡقَنَ
ﳛ
كُلَّ
ﳜ
شَيۡءٍۚ
ﳝﳞ
إِنَّهُۥ
ﳟ
خَبِيرُۢ
ﳠ
بِمَا
ﳡ
تَفۡعَلُونَ
ﳢ
٨٨
ﳣ
Verán las montañas, las cuales creían firmes, pasar como lo hacen las nubes. Esto es obra de Dios, Quien ha hecho todo a la perfección. Él conoce lo que hacen.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.