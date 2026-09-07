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Tafsir: An-Náml 27:88
An-Náml
88
27:88
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون ٨٨
وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةًۭ وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ۚ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ إِنَّهُۥ خَبِيرٌۢ بِمَا تَفْعَلُونَ ٨٨
وَتَرَى
ﳏ
ٱلۡجِبَالَ
ﳐ
تَحۡسَبُهَا
ﳑ
جَامِدَةٗ
ﳒ
وَهِيَ
ﳓ
تَمُرُّ
ﳔ
مَرَّ
ﳕ
ٱلسَّحَابِۚ
ﳖﳗ
صُنۡعَ
ﳘ
ٱللَّهِ
ﳙ
ٱلَّذِيٓ
ﳚ
أَتۡقَنَ
ﳛ
كُلَّ
ﳜ
شَيۡءٍۚ
ﳝﳞ
إِنَّهُۥ
ﳟ
خَبِيرُۢ
ﳠ
بِمَا
ﳡ
تَفۡعَلُونَ
ﳢ
٨٨
ﳣ
Verán las montañas, las cuales creían firmes, pasar como lo hacen las nubes. Esto es obra de Dios, Quien ha hecho todo a la perfección. Él conoce lo que hacen.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَتَرَى ٱلۡجِبَالَ﴾ تُبْصِرهَا وَقْت النَّفْخَة ﴿تَحۡسَبُهَا﴾ تَظُنّهَا ﴿جَامِدَةࣰ﴾ وَاقِفَة مَكَانهَا لِعِظَمِهَا ﴿وَهِیَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِۚ﴾ الْمَطِر إذَا ضَرَبَتْهُ الرِّيح أَيْ تَسِير سَيْره حَتَّى تَقَع عَلَى الْأَرْض فَتَسْتَوِي بِهَا مَبْثُوثَة ثُمَّ تَصِير كَالْعِهْنِ ثُمَّ تَصِير هَبَاء مَنْثُورًا ﴿صُنۡعَ ٱللَّهِ﴾ مَصْدَر مُؤَكَّد لِمَضْمُونِ الْجُمْلَة قَبْله أُضِيفَ إلَى فَاعِله بَعْد حَذْف عَامِله أَيْ صَنَعَ اللَّه ذَلِكَ صنعًا ﴿ٱلَّذِیۤ أَتۡقَنَ﴾ أَحْكَمَ ﴿كُلَّ شَیۡءٍۚ﴾ صَنَعَهُ ﴿إِنَّهُۥ خَبِیرُۢ بِمَا یَفۡعَلُونَ ٨٨﴾ بِالْيَاءِ وَالتَّاء أَيْ أَعْدَاؤُهُ مِنْ الْمَعْصِيَة وَأَوْلِيَاؤُهُ مِنْ الطَّاعَة