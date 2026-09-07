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Tafsir: An-Náml 27:86
An-Náml
86
27:86
الم يروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذالك لايات لقوم يومنون ٨٦
أَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٨٦
أَلَمۡ
ﲪ
يَرَوۡاْ
ﲫ
أَنَّا
ﲬ
جَعَلۡنَا
ﲭ
ٱلَّيۡلَ
ﲮ
لِيَسۡكُنُواْ
ﲯ
فِيهِ
ﲰ
وَٱلنَّهَارَ
ﲱ
مُبۡصِرًاۚ
ﲲﲳ
إِنَّ
ﲴ
فِي
ﲵ
ذَٰلِكَ
ﲶ
لَأٓيَٰتٖ
ﲷ
لِّقَوۡمٖ
ﲸ
يُؤۡمِنُونَ
ﲹ
٨٦
ﲺ
¿Acaso no ven que he creado la noche para que descansen y el día para que procuren el sustento? En eso hay signos para quienes creen.
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﴿أَلَمۡ یَرَوۡا۟ أَنَّا جَعَلۡنَا﴾ خَلَقْنَا ﴿ٱلَّیۡلَ لِیَسۡكُنُوا۟ فِیهِ﴾ كَغَيْرِهِمْ ﴿وَٱلنَّهَارَ مُبۡصِرًاۚ﴾ بِمَعْنَى يُبْصِر فِيهِ لِيَتَصَرَّفُوا فِيهِ ﴿إِنَّ فِی ذَ ٰلِكَ لَـَٔایَـٰتࣲ﴾ دَلَالَات عَلَى قُدْرَته تَعَالَى ﴿لِّقَوۡمࣲ یُؤۡمِنُونَ ٨٦﴾ خُصُّوا بِالذِّكْرِ لِانْتِفَاعِهِمْ بِهَا فِي الْإِيمَان بِخِلَافِ الْكَافِرِينَ