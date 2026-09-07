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Tafsir: An-Náml 27:85
An-Náml
85
27:85
ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ٨٥
وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا۟ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ٨٥
وَوَقَعَ
ﲡ
ٱلۡقَوۡلُ
ﲢ
عَلَيۡهِم
ﲣ
بِمَا
ﲤ
ظَلَمُواْ
ﲥ
فَهُمۡ
ﲦ
لَا
ﲧ
يَنطِقُونَ
ﲨ
٨٥
ﲩ
Luego los azotará el castigo que había sido prometido por haber cometido injusticias, y no podrán decir una sola palabra [para excusarse].
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Tafsir Muyassar
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 27:84 hasta 27:85
حتى إذا جاء من كل أمة فوج ممن يكذب بآياتنا فاجتمعوا قال الله:
أكذَّبْتم بآياتي التي أنزلتها على رسلي، وبالآيات التي أقمتها دلالة على توحيدي واستحقاقي وحدي للعبادة ولم تحيطوا علمًا ببطلانها، حتى تُعرضوا عنها وتُكَذِّبوا بها، أم أي شيء كنتم تعملون؟ وحقت عليهم كلمة العذاب بسبب ظلمهم وتكذيبهم، فهم لا ينطقون بحجة يدفعون بها عن أنفسهم ما حلَّ بهم من سوء العذاب.