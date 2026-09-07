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Tafsir: An-Náml 27:85
An-Náml
85
27:85
ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ٨٥
وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا۟ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ٨٥
وَوَقَعَ
ﲡ
ٱلۡقَوۡلُ
ﲢ
عَلَيۡهِم
ﲣ
بِمَا
ﲤ
ظَلَمُواْ
ﲥ
فَهُمۡ
ﲦ
لَا
ﲧ
يَنطِقُونَ
ﲨ
٨٥
ﲩ
Luego los azotará el castigo que había sido prometido por haber cometido injusticias, y no podrán decir una sola palabra [para excusarse].
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
ولا شك أن هذا التساؤل المقصود منه تأنيبهم وتقريعهم ، والاستهزاء بهم ، لأنه من المعروف أنهم كذبوا بآيات الله ، وأنهم قد قضوا حياتهم فى الكفر والضلال ، ولذا وقوفا واجمين لا يحيرون جوابا ، فكانت النتيجة كما قال - تعالى - بعد ذلك : ( وَوَقَعَ القول عَلَيهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لاَ يَنطِقُونَ ) . أى : وحل العذاب عليهم بسبب ظلمهم وجحودهم ، فاستقبلوه باستسلام وذلة ، دون أن يستطيعوا النطق بكلمة تنفعهم . أو بحجة يدافعون بها عن أنفسهم . . .فالمقصود بوقوع القول عليهم : إقامة الحجة عليهم ، ونزول العذاب بهم واستحقاقهم له بسبب ظلمهم وكفرهم .