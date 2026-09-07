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Tafsir: An-Náml 27:84
An-Náml
84
27:84
حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما اماذا كنتم تعملون ٨٤
حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِـَٔايَـٰتِى وَلَمْ تُحِيطُوا۟ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٨٤
حَتَّىٰٓ
ﲓ
إِذَا
ﲔ
جَآءُو
ﲕ
قَالَ
ﲖ
أَكَذَّبۡتُم
ﲗ
بِـَٔايَٰتِي
ﲘ
وَلَمۡ
ﲙ
تُحِيطُواْ
ﲚ
بِهَا
ﲛ
عِلۡمًا
ﲜ
أَمَّاذَا
ﲝ
كُنتُمۡ
ﲞ
تَعۡمَلُونَ
ﲟ
٨٤
ﲠ
Al llegar [al lugar del juicio, Dios] les dirá: “Desmintieron Mis signos sin siquiera conocerlos”, [y se les preguntará:] “¿Cuáles fueron sus obras?”
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Al-Sa'di
Вы должны были задуматься над ними, дабы уяснить для себя истину. Вы не имели права разглагольствовать о вещах, о которых у вас не было ни малейшего представления. Как вы могли отвергнуть послание, даже не ознакомившись с его содержанием? Что же вы наделали? Аллах задаст неверующим вопросы об их познаниях и деяниях, и тогда выяснится, что они использовали свои познания в борьбе с истиной, совершали свои деяния вопреки предписаниям Его посланников и посвящали их чему угодно и кому угодно, только не Ему.