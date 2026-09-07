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Tafsir: An-Náml 27:83
An-Náml
83
27:83
ويوم نحشر من كل امة فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون ٨٣
وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍۢ فَوْجًۭا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِـَٔايَـٰتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ٨٣
وَيَوۡمَ
ﲇ
نَحۡشُرُ
ﲈ
مِن
ﲉ
كُلِّ
ﲊ
أُمَّةٖ
ﲋ
فَوۡجٗا
ﲌ
مِّمَّن
ﲍ
يُكَذِّبُ
ﲎ
بِـَٔايَٰتِنَا
ﲏ
فَهُمۡ
ﲐ
يُوزَعُونَ
ﲑ
٨٣
ﲒ
El día que reúna, de cada nación, a quienes desmentían Mis signos, marcharán uno detrás del otro.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا
] وه له ڕۆژی قیامهتیش له ههموو ئوممهتێك كۆمهڵ كۆمهڵ حهشریان ئهكهین وه كۆیان ئهكهینهوه [
مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا
] ئهوانهی كه ئایهتهكانی ئێمهیان بهدرۆ زانیوه [
فَهُمْ يُوزَعُونَ (٨٣)
] وه ئهوان ههموویان پێكهوه ڕێكئهخرێن، یان پاڵ ئهنرێن.