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Tafsir: An-Náml 27:82
An-Náml
82
27:82
۞ واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون ٨٢
۞ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةًۭ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ ٨٢
۞ وَإِذَا
ﱵ ﱶ
وَقَعَ
ﱷ
ٱلۡقَوۡلُ
ﱸ
عَلَيۡهِمۡ
ﱹ
أَخۡرَجۡنَا
ﱺ
لَهُمۡ
ﱻ
دَآبَّةٗ
ﱼ
مِّنَ
ﱽ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱾ
تُكَلِّمُهُمۡ
ﱿ
أَنَّ
ﲀ
ٱلنَّاسَ
ﲁ
كَانُواْ
ﲂ
بِـَٔايَٰتِنَا
ﲃ
لَا
ﲄ
يُوقِنُونَ
ﲅ
٨٢
ﲆ
Cuando ocurra lo que ha sido decretado para ellos, haré salir de la Tierra una bestia que les hablará [milagrosamente diciéndoles][1] que la gente no estaba convencida de Mis signos.
1
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na itakapopasa adhabu juu yao, kwa sababu ya kuvama kwao ndani ya madhambi na uasi na kuzipa mgongo kwao sheria za Mwenyezi Mungu na hukumu Zake mpaka wakawa ni miongoni mwa wabaya wa viumbe vyake, tutawatolea wao, katika kipindi cha mwisho wa zama, alama, miongoni mwa alama kubwa za Kiyama, nayo ni Mnyama atakayesema na wao kwamba watu wanaokanusha kufufuliwa ni wakanushaji wa Qur’ani na Muhammad, rehema ya Mwenyezi Mungu na amani zimshukie, hawaaamini wala hawafanyi matendo mema.