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Tafsir: An-Náml 27:81
An-Náml
81
27:81
وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يومن باياتنا فهم مسلمون ٨١
وَمَآ أَنتَ بِهَـٰدِى ٱلْعُمْىِ عَن ضَلَـٰلَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِـَٔايَـٰتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ٨١
وَمَآ
ﱥ
أَنتَ
ﱦ
بِهَٰدِي
ﱧ
ٱلۡعُمۡيِ
ﱨ
عَن
ﱩ
ضَلَٰلَتِهِمۡۖ
ﱪﱫ
إِن
ﱬ
تُسۡمِعُ
ﱭ
إِلَّا
ﱮ
مَن
ﱯ
يُؤۡمِنُ
ﱰ
بِـَٔايَٰتِنَا
ﱱ
فَهُم
ﱲ
مُّسۡلِمُونَ
ﱳ
٨١
ﱴ
Ni puedes guiar a los ciegos [que no quieren ver] y sacarlos de su extravío. Tú solo puedes hacer que escuchen quienes creen en Mis signos y se someten a Dios [siendo musulmanes].
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na wewe, ewe Mtume, hukuwa ni mwenye kuongoa kutoka kwenye upotevu yule ambaye Mwenyezi Mungu Amemfanya kipofu asiuone uongofu na unyofu. Na haimkini kwako wewe umsikilizishe isipokuwa yule anayeziamini aya zetu, basi hao ni wenye kusalimu amri, watiifu na wenye kuyakubali yale ninayowalingania wao.