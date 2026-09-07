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Tafsir: An-Náml 27:81
An-Náml
81
27:81
وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يومن باياتنا فهم مسلمون ٨١
وَمَآ أَنتَ بِهَـٰدِى ٱلْعُمْىِ عَن ضَلَـٰلَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِـَٔايَـٰتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ٨١
وَمَآ
ﱥ
أَنتَ
ﱦ
بِهَٰدِي
ﱧ
ٱلۡعُمۡيِ
ﱨ
عَن
ﱩ
ضَلَٰلَتِهِمۡۖ
ﱪﱫ
إِن
ﱬ
تُسۡمِعُ
ﱭ
إِلَّا
ﱮ
مَن
ﱯ
يُؤۡمِنُ
ﱰ
بِـَٔايَٰتِنَا
ﱱ
فَهُم
ﱲ
مُّسۡلِمُونَ
ﱳ
٨١
ﱴ
Ni puedes guiar a los ciegos [que no quieren ver] y sacarlos de su extravío. Tú solo puedes hacer que escuchen quienes creen en Mis signos y se someten a Dios [siendo musulmanes].
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السعدي Al-Sa'di
{ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ }
كما قال تعالى:
{ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ }
{ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ }
أي: هؤلاء الذين ينقادون لك،
الذين يؤمنون بآيات الله وينقادون لها بأعمالهم واستسلامهم كما قال تعالى:
{ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ }