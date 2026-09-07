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Tafsir: An-Náml 27:80
An-Náml
80
27:80
انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين ٨٠
إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا۟ مُدْبِرِينَ ٨٠
إِنَّكَ
ﱙ
لَا
ﱚ
تُسۡمِعُ
ﱛ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
ﱜ
وَلَا
ﱝ
تُسۡمِعُ
ﱞ
ٱلصُّمَّ
ﱟ
ٱلدُّعَآءَ
ﱠ
إِذَا
ﱡ
وَلَّوۡاْ
ﱢ
مُدۡبِرِينَ
ﱣ
٨٠
ﱤ
Tú no puedes hacer que los muertos [de corazón] oigan ni que los sordos [que no quieren oír] escuchen la prédica cuando rechazan la Verdad.
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Tafsir Fathul Majid
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