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27:8
فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين ٨
فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِىَ أَنۢ بُورِكَ مَن فِى ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٨

٨

Cuando llegó a él, una voz lo llamó: “¡Bendito sea quien está[1] donde el fuego y quienes están a su alrededor[2]. ¡Glorificado sea Dios, Señor del universo! 1
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