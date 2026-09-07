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Tafsir: An-Náml 27:79
An-Náml
79
27:79
فتوكل على الله انك على الحق المبين ٧٩
فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ٧٩
فَتَوَكَّلۡ
ﱐ
عَلَى
ﱑ
ٱللَّهِۖ
ﱒﱓ
إِنَّكَ
ﱔ
عَلَى
ﱕ
ٱلۡحَقِّ
ﱖ
ٱلۡمُبِينِ
ﱗ
٧٩
ﱘ
Encomiéndate a Dios, que tú estás en la verdad evidente.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- تۆ ههموو كارهكانت تهنها به خوای گهوره بسپێرهو تهنها پشت به خوای گهوره ببهسته [
إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (٧٩)
] به دڵنیایى تۆ لهسهر حهقێكی ئاشكرای كه هیچ گومانێكی تیا نیه.