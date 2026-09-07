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Tafsir: An-Náml 27:78
An-Náml
78
27:78
ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم ٧٨
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ٧٨
إِنَّ
ﱆ
رَبَّكَ
ﱇ
يَقۡضِي
ﱈ
بَيۡنَهُم
ﱉ
بِحُكۡمِهِۦۚ
ﱊﱋ
وَهُوَ
ﱌ
ٱلۡعَزِيزُ
ﱍ
ٱلۡعَلِيمُ
ﱎ
٧٨
ﱏ
Tu Señor juzgará entre ellos con justicia. Él es el Poderoso, el que todo lo sabe.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hakika Mola wako Anahukumu baina ya wanaotafautiana, miongoni mwa Wana wa Isrāīl na wasiokuwa wao, kwa uamuzi wake kati yao. Akamlipiza kwa kumtesa mtenda makosa na kumlipa mema mtenda wema. Na Yeye Ndiye Mwenye nguvu Anayeshinda, uamuzi Wake haurudishwi, Aliye Mjuzi, kwa hivyo ukweli na urongo hazimchanganyikii.