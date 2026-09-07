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Tafsir: An-Náml 27:77
An-Náml
77
27:77
وانه لهدى ورحمة للمومنين ٧٧
وَإِنَّهُۥ لَهُدًۭى وَرَحْمَةٌۭ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٧٧
وَإِنَّهُۥ
ﱁ
لَهُدٗى
ﱂ
وَرَحۡمَةٞ
ﱃ
لِّلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱄ
٧٧
ﱅ
[El Corán] es guía y misericordia para los creyentes.
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Arabic Tanweer Tafseer
﴿وإنَّهُ لَهُدًى ورَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ هَذا راجِعٌ إلى قَوْلِهِ في طالِعِ السُّورَةِ ﴿هُدًى وبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [النمل: ٢] ذُكِرَ هُنا لِاسْتِيعابِ جِهاتِ هَدْيِ القُرْآنِ. أمّا كَوْنُهُ هُدًى لِلْمُؤْمِنِينَ فَظاهِرٌ، وأمّا كَوْنُهُ رَحْمَةً لَهم فَلِأنَّهم لَمّا اهْتَدَوْا بِهِ قَدْ نالُوا الفَوْزَ في الدُّنْيا بِصَلاحِ نُفُوسِهِمْ واسْتِقامَةِ أعْمالِهِمْ واجْتِماعِ كَلِمَتِهِمْ، وفي الآخِرَةِ بِالفَوْزِ بِالجَنَّةِ. والرِّسالَةُ المُحَمَّدِيَّةُ وإنْ كانَتْ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ كُلِّهِمْ كَما تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ تَعالى ﴿وما أرْسَلْناكَ إلّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] في سُورَةِ هُودٍ فَرَحْمَتُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ أخَصُّ. والتَّأْكِيدُ بِـ ”إنَّ“ مَنظُورٌ فِيهِ إلى المَعْرِضِ كَما تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ ﴿وإنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلى النّاسِ﴾ [النمل: ٧٣] .