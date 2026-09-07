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Tafsir: An-Náml 27:77
An-Náml
77
27:77
وانه لهدى ورحمة للمومنين ٧٧
وَإِنَّهُۥ لَهُدًۭى وَرَحْمَةٌۭ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٧٧
وَإِنَّهُۥ
ﱁ
لَهُدٗى
ﱂ
وَرَحۡمَةٞ
ﱃ
لِّلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱄ
٧٧
ﱅ
[El Corán] es guía y misericordia para los creyentes.
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( وإنه )
يعني القرآن ،
( لهدى ورحمة للمؤمنين )