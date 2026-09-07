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Tafsir: An-Náml 27:76
An-Náml
76
27:76
ان هاذا القران يقص على بني اسراييل اكثر الذي هم فيه يختلفون ٧٦
إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٧٦
إِنَّ
ﳔ
هَٰذَا
ﳕ
ٱلۡقُرۡءَانَ
ﳖ
يَقُصُّ
ﳗ
عَلَىٰ
ﳘ
بَنِيٓ
ﳙ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﳚ
أَكۡثَرَ
ﳛ
ٱلَّذِي
ﳜ
هُمۡ
ﳝ
فِيهِ
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يَخۡتَلِفُونَ
ﳟ
٧٦
ﳠ
El Corán les relata a los Hijos de Israel [la respuesta] a gran parte de los asuntos sobre los que discrepaban.
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Al-Sa'di
Священный Коран является хранителем истины, ниспосланной в предыдущих Священных Писаниях. В нем детально излагаются и разъясняются некоторые положения предыдущих религий. Это связано с тем, что у сынов Исраила было много сомнений и противоречивых суждений относительно некоторых религиозных предписаний. Священный Коран пролил свет на истину и самым совершенным образом разрешил эти и многие другие противоречия. Если принять во внимание величие и ясность последнего Небесного Откровения, которое без особого труда разрешает противоречия и проблемы, то становится ясно, что именно это Писание является величайшей милостью Аллаха по отношению к людям. Однако далеко не каждый отвечает на эту милость благодарностью, и поэтому далее Всевышний Господь отметил, что коранические откровения могут принести пользу и осветить прямой путь только для правоверных. Господь сказал: