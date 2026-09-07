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Tafsir: An-Náml 27:76
An-Náml
76
27:76
ان هاذا القران يقص على بني اسراييل اكثر الذي هم فيه يختلفون ٧٦
إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٧٦
إِنَّ
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هَٰذَا
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ٱلۡقُرۡءَانَ
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يَقُصُّ
ﳗ
عَلَىٰ
ﳘ
بَنِيٓ
ﳙ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﳚ
أَكۡثَرَ
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ٱلَّذِي
ﳜ
هُمۡ
ﳝ
فِيهِ
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يَخۡتَلِفُونَ
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٧٦
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El Corán les relata a los Hijos de Israel [la respuesta] a gran parte de los asuntos sobre los que discrepaban.
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[
إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (٧٦)
] به دڵنیایى ئهگهر بهنی ئیسرائیل بگهڕێنهوه بۆ قورئان و ئیمانی پێ بێنن و بیخوێننهوه ئهبینن ههموو ڕووداو و بهسهرهات و شتێكی تیا باسكراوهو ههموو شتێكیان بۆ باس ئهكات و ئهیگێڕێتهوه زیاتر لهوهی كه خۆیان ئیختیلاف و جیاوازیان لهسهری ههیه، وهكو جیاوازى و ناكۆكیان لهسهر عیسى -
صلی الله علیه وسلم
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