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Tafsir: An-Náml 27:76
An-Náml
76
27:76
ان هاذا القران يقص على بني اسراييل اكثر الذي هم فيه يختلفون ٧٦
إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٧٦
إِنَّ
ﳔ
هَٰذَا
ﳕ
ٱلۡقُرۡءَانَ
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يَقُصُّ
ﳗ
عَلَىٰ
ﳘ
بَنِيٓ
ﳙ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﳚ
أَكۡثَرَ
ﳛ
ٱلَّذِي
ﳜ
هُمۡ
ﳝ
فِيهِ
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يَخۡتَلِفُونَ
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٧٦
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El Corán les relata a los Hijos de Israel [la respuesta] a gran parte de los asuntos sobre los que discrepaban.
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السعدي Al-Sa'di
وهذا خبر عن هيمنة القرآن على الكتب السابقة وتفصيله وتوضيحه، لما كان فيها قد وقع فيه اشتباه واختلاف عند بني إسرائيل فقصه هذا القرآن قصا زال به الإشكال وبين به الصواب من المسائل المختلف فيها. وإذا كان بهذه المثابة من الجلالة والوضوح وإزالة كل خلاف وفصل كل مشكل كان أعظم نعم الله على العباد ولكن ما كل أحد يقابل النعمة بالشكر. ولهذا بين أن نفعه ونوره وهداه مختص بالمؤمنين