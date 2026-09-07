Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: An-Náml 27:75
An-Náml
75
27:75
وما من غايبة في السماء والارض الا في كتاب مبين ٧٥
وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍۢ فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍۢ مُّبِينٍ ٧٥
وَمَا
ﳉ
مِنۡ
ﳊ
غَآئِبَةٖ
ﳋ
فِي
ﳌ
ٱلسَّمَآءِ
ﳍ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﳎ
إِلَّا
ﳏ
فِي
ﳐ
كِتَٰبٖ
ﳑ
مُّبِينٍ
ﳒ
٧٥
ﳓ
Todo lo que está oculto [al conocimiento de las personas] en el cielo y en la Tierra se encuentra registrado en un libro claro[1].
1
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
আর আসমান ও যমীনে এমন কোন গোপন রহস্য নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।