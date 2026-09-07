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Tafsir: An-Náml 27:74
An-Náml
74
27:74
وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ٧٤
وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٤
وَإِنَّ
ﳀ
رَبَّكَ
ﳁ
لَيَعۡلَمُ
ﳂ
مَا
ﳃ
تُكِنُّ
ﳄ
صُدُورُهُمۡ
ﳅ
وَمَا
ﳆ
يُعۡلِنُونَ
ﳇ
٧٤
ﳈ
Tu Señor conoce lo que esconden sus corazones y lo que manifiestan.
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
ثم بين - سبحانه - شمول علمه لكل شىء فقال : ( وَإِنَّ رَبَّكَ ) - أيها الرسول الكريم - ( لَيَعْلَمُ ) علما تاما ( مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ ) أى : ما تخفيه وتستره صدورهم من أسرار ، ويعلم - أيضا - ( وَمَا يُعْلِنُونَ ) أى : ما يظهرونه من أقوال وأفعال .