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Tafsir: An-Náml 27:73
An-Náml
73
27:73
وان ربك لذو فضل على الناس ولاكن اكثرهم لا يشكرون ٧٣
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٧٣
وَإِنَّ
ﲵ
رَبَّكَ
ﲶ
لَذُو
ﲷ
فَضۡلٍ
ﲸ
عَلَى
ﲹ
ٱلنَّاسِ
ﲺ
وَلَٰكِنَّ
ﲻ
أَكۡثَرَهُمۡ
ﲼ
لَا
ﲽ
يَشۡكُرُونَ
ﲾ
٧٣
ﲿ
Tu Señor concede Sus gracias a la gente, pero la mayoría no agradece.
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Al-Sa'di
Этими словами Всевышний Аллах напомнил людям о Своей величайшей щедрости и милости. Люди должны быть благодарными и признательными Аллаху, но очень часто все происходит как раз наоборот. Рабы Аллаха настолько увлекаются мирскими благами, что забывают о том, кто одарил их этими щедротами.