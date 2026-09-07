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Tafsir: An-Náml 27:72
An-Náml
72
27:72
قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون ٧٢
قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ٧٢
قُلۡ
ﲫ
عَسَىٰٓ
ﲬ
أَن
ﲭ
يَكُونَ
ﲮ
رَدِفَ
ﲯ
لَكُم
ﲰ
بَعۡضُ
ﲱ
ٱلَّذِي
ﲲ
تَسۡتَعۡجِلُونَ
ﲳ
٧٢
ﲴ
Diles: “Puede ser que sea muy pronto, que esté detrás de ustedes algo de lo que piden que suceda pronto”.
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