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Tafsir: An-Náml 27:71
An-Náml
71
27:71
ويقولون متى هاذا الوعد ان كنتم صادقين ٧١
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٧١
وَيَقُولُونَ
ﲣ
مَتَىٰ
ﲤ
هَٰذَا
ﲥ
ٱلۡوَعۡدُ
ﲦ
إِن
ﲧ
كُنتُمۡ
ﲨ
صَٰدِقِينَ
ﲩ
٧١
ﲪ
Ellos dicen: “¿Cuándo se cumplirá tu advertencia? [Te desafiamos] Si es que dices la verdad”.
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Tafsir Ahsanul Bayaan
ওরা বলে, ‘তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এ প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?’