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Tafsir: An-Náml 27:68
An-Náml
68
27:68
لقد وعدنا هاذا نحن واباونا من قبل ان هاذا الا اساطير الاولين ٦٨
لَقَدْ وُعِدْنَا هَـٰذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّآ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٦٨
لَقَدۡ
ﲂ
وُعِدۡنَا
ﲃ
هَٰذَا
ﲄ
نَحۡنُ
ﲅ
وَءَابَآؤُنَا
ﲆ
مِن
ﲇ
قَبۡلُ
ﲈ
إِنۡ
ﲉ
هَٰذَآ
ﲊ
إِلَّآ
ﲋ
أَسَٰطِيرُ
ﲌ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﲍ
٦٨
ﲎ
Eso ya se nos había prometido anteriormente, a nosotros y a nuestros padres. No es más que una fábula de los ancestros”.
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Al-Sa'di
Они считают воскрешение невозможным, потому что сравнивают могущество Всемогущего Господа со своими ограниченными возможностями. Они говорят: «С незапамятных времен люди говорят о воскрешении из мертвых, однако до сих пор с того света никто не вернулся. Все это - древние предания и легенды, которыми люди занимают себя, чтобы скоротать время. Они не имеют никакого основания и далеки от истины». В этих аятах Всевышний Аллах последовательно описал положение неверующих. Они не знают времени наступления Судного дня, не обладают здравым разумом и рассудительностью и поэтому терзаются сомнениями относительно Последней жизни. Они слепы, потому что не видят многочисленных свидетельств истинности воскрешения, и это заставляет их отрицать Последнюю жизнь. Постепенно страх перед Последней жизнью покидает их сердца - они начинают ослушаться Аллаха и без угрызений совести отрицают истину и провозглашают ложь. Они отказываются от поклонения Всемогущему Господу, отдают предпочтение удовлетворению своих порочных желаний и, как следствие, оказываются в убытке как при жизни на земле, так и после смерти.