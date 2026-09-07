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Tafsir: An-Náml 27:67
An-Náml
67
27:67
وقال الذين كفروا ااذا كنا ترابا واباونا اينا لمخرجون ٦٧
وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًۭا وَءَابَآؤُنَآ أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ ٦٧
وَقَالَ
ﱸ
ٱلَّذِينَ
ﱹ
كَفَرُوٓاْ
ﱺ
أَءِذَا
ﱻ
كُنَّا
ﱼ
تُرَٰبٗا
ﱽ
وَءَابَآؤُنَآ
ﱾ
أَئِنَّا
ﱿ
لَمُخۡرَجُونَ
ﲀ
٦٧
ﲁ
Los que se niegan a creer dicen: “¿Acaso cuando seamos polvo, nosotros y nuestros padres, seremos resucitados?”.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na walisema wale waliokanusha upweke wa Mwenyezi Mungu, «Je, sisi na wazazi wetu tutafufuliwa, tukiwa hai kama tulivyo, baada ya kufa kwetu, baada ya sisi kuwa mchanga?