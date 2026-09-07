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Tafsir: An-Náml 27:66
An-Náml
66
27:66
بل ادارك علمهم في الاخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ٦٦
بَلِ ٱدَّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّۢ مِّنْهَا ۖ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ٦٦
بَلِ
ﱧ
ٱدَّٰرَكَ
ﱨ
عِلۡمُهُمۡ
ﱩ
فِي
ﱪ
ٱلۡأٓخِرَةِۚ
ﱫﱬ
بَلۡ
ﱭ
هُمۡ
ﱮ
فِي
ﱯ
شَكّٖ
ﱰ
مِّنۡهَاۖ
ﱱﱲ
بَلۡ
ﱳ
هُم
ﱴ
مِّنۡهَا
ﱵ
عَمُونَ
ﱶ
٦٦
ﱷ
Su conocimiento no alcanza a comprender la realidad de la otra vida, algunos incluso dudan de su existencia y son ciegos sobre ella.
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 27:66 hasta 27:67
Это - величайший порок и величайшее упущение неверных. Они не убеждены в том, что Последней жизни нет. Они просто ничего не знают о ней и опираются на бессмысленные предположения. Их знания о Последней жизни нельзя назвать ни глубокими, ни поверхностными, потому что это - не знания, а сомнения. Знание заканчивается там, где появляется сомнение, поскольку даже самое незначительное знание несовместимо с сомнением и неуверенностью. Однако положение неверных усугубляется тем, что они слепы к Последней жизни. По причине этой слепоты они не знают о Последней жизни и даже не предполагают о том, что она наступит. Они считают Последнюю жизнь невозможной и невероятной.