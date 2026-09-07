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Tafsir: An-Náml 27:66
An-Náml
66
27:66
بل ادارك علمهم في الاخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ٦٦
بَلِ ٱدَّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّۢ مِّنْهَا ۖ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ٦٦
بَلِ
ﱧ
ٱدَّٰرَكَ
ﱨ
عِلۡمُهُمۡ
ﱩ
فِي
ﱪ
ٱلۡأٓخِرَةِۚ
ﱫﱬ
بَلۡ
ﱭ
هُمۡ
ﱮ
فِي
ﱯ
شَكّٖ
ﱰ
مِّنۡهَاۖ
ﱱﱲ
بَلۡ
ﱳ
هُم
ﱴ
مِّنۡهَا
ﱵ
عَمُونَ
ﱶ
٦٦
ﱷ
Su conocimiento no alcanza a comprender la realidad de la otra vida, algunos incluso dudan de su existencia y son ciegos sobre ella.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ
] له قیامهتدا زانیاریان تهواو و كامڵ ئهبێ كاتێك ههموو شتێك به چاوی خۆیان ئهبینن، یاخود زانیارییان دهستهوهستانه لهسهر زانینى كاتى هاتنى قیامهت [
بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا
] بهڵكو كافران له دونیادا گومانیان لهو شتانه ههیه [
بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ (٦٦)
] بهڵكو ئهوان خۆیان كوێر كردووه له ئاستی بینینی حهقدا.