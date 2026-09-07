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Tafsir: An-Náml 27:65
An-Náml
65
27:65
قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون ٦٥
قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ٦٥
قُل
ﱗ
لَّا
ﱘ
يَعۡلَمُ
ﱙ
مَن
ﱚ
فِي
ﱛ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱜ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﱝ
ٱلۡغَيۡبَ
ﱞ
إِلَّا
ﱟ
ٱللَّهُۚ
ﱠﱡ
وَمَا
ﱢ
يَشۡعُرُونَ
ﱣ
أَيَّانَ
ﱤ
يُبۡعَثُونَ
ﱥ
٦٥
ﱦ
Di: “Nadie en los cielos ni en la Tierra conoce lo oculto salvo Dios. No saben siquiera cuándo serán resucitados.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Sema, ewe Mtume, kuwaambia wao, «Hakuna yoyote ajuwaye, mbinguni wala ardhini, jambo lolote lililofichika ambalo Mwenyezi Mungu Amejihusisha Mwenyewe kulijua. Na wao hawajui ni lini watafufuliwa kutoka makaburini mwao wakati wa Kiyama kusimama.»