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Tafsir: An-Náml 27:64
An-Náml
64
27:64
امن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض االاه مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ٦٤
أَمَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٦٤
أَمَّن
ﱁ
يَبۡدَؤُاْ
ﱂ
ٱلۡخَلۡقَ
ﱃ
ثُمَّ
ﱄ
يُعِيدُهُۥ
ﱅ
وَمَن
ﱆ
يَرۡزُقُكُم
ﱇ
مِّنَ
ﱈ
ٱلسَّمَآءِ
ﱉ
وَٱلۡأَرۡضِۗ
ﱊﱋ
أَءِلَٰهٞ
ﱌ
مَّعَ
ﱍ
ٱللَّهِۚ
ﱎﱏ
قُلۡ
ﱐ
هَاتُواْ
ﱑ
بُرۡهَٰنَكُمۡ
ﱒ
إِن
ﱓ
كُنتُمۡ
ﱔ
صَٰدِقِينَ
ﱕ
٦٤
ﱖ
¿Acaso Quien origina la creación y luego la reproduce, y Quien los sustenta [con las gracias] del cielo y de la Tierra [puede equipararse a quien no es capaz de hacer nada de eso]? ¿Acaso puede haber otra divinidad junto con Dios? Di: “Presenten sus pruebas, si es verdad lo que dicen”.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na waulize wao: Ni nani anayeanzisha kuumba viumbe, kisha anaviondosha akitaka, kisha anavirudisha? Na ni nani anayewaruzuku nyinyi kutoka mbinguni kwa kuiteremsha mvua? Na ni nani anayehuisha ardhi kwa kuotesha mimea na vinginevyo? Je, kuna muabudiwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu anafanya hayo? Sema, Leteni hoja yenu iwapo nyinyi ni wakweli katika madai yenu kwamba Mwenyezi Mungu Ana mshirika katika mamlaka Yake na ibada Yake.»