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Tafsir: An-Náml 27:63
An-Náml
63
27:63
امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته االاه مع الله تعالى الله عما يشركون ٦٣
أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِى ظُلُمَـٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَـٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦٓ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ تَعَـٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٦٣
أَمَّن
ﲺ
يَهۡدِيكُمۡ
ﲻ
فِي
ﲼ
ظُلُمَٰتِ
ﲽ
ٱلۡبَرِّ
ﲾ
وَٱلۡبَحۡرِ
ﲿ
وَمَن
ﳀ
يُرۡسِلُ
ﳁ
ٱلرِّيَٰحَ
ﳂ
بُشۡرَۢا
ﳃ
بَيۡنَ
ﳄ
يَدَيۡ
ﳅ
رَحۡمَتِهِۦٓۗ
ﳆﳇ
أَءِلَٰهٞ
ﳈ
مَّعَ
ﳉ
ٱللَّهِۚ
ﳊﳋ
تَعَٰلَى
ﳌ
ٱللَّهُ
ﳍ
عَمَّا
ﳎ
يُشۡرِكُونَ
ﳏ
٦٣
ﳐ
¿Acaso Quien los guía en la oscuridad [de la noche] por la tierra y el mar, y envía los vientos que traen las lluvias como una misericordia [puede compararse a quien no es capaz de hacer nada de eso]? ¿Acaso puede haber otra divinidad junto con Dios? Dios está por encima de [los ídolos] que Le asocian.
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Al-Sa'di
Кто указывает вам правильный путь во тьме суши и моря? Если вы лишитесь проводника или не сможете разглядеть знаки и ориентиры, то не сможете выбраться из создавшегося положения без помощи Всевышнего Аллаха. Он облегчает вам путь и учит вас пользоваться сподручными средствами для того, чтобы вы не сбивались с нужного курса. Он посылает ветры с доброй вестью о своем милосердии. Эти ветры предвозвещают дожди, которые и являются проявлениями Божьей милости. Аллах нагоняет ветры, а они гонят тучи. Он разрывает их в клочья, а затем собирает в кучи. Потом из их расщелин льется дождь, о котором рабы Аллаха заблаговременно узнают по дуновениям ветров. Неужели есть божество, которое вершит эти дела наряду с Аллахом? А может быть, Он - Единственный Бог, правящий Вселенной? И если так, то зачем вы приобщаете к Нему сотоварищей и поклоняетесь ложным божествам? Он не нуждается в сотоварищах и превыше любых вымышленных божеств.