Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: An-Náml 27:63
An-Náml
63
27:63
امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته االاه مع الله تعالى الله عما يشركون ٦٣
أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِى ظُلُمَـٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَـٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦٓ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ تَعَـٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٦٣
أَمَّن
ﲺ
يَهۡدِيكُمۡ
ﲻ
فِي
ﲼ
ظُلُمَٰتِ
ﲽ
ٱلۡبَرِّ
ﲾ
وَٱلۡبَحۡرِ
ﲿ
وَمَن
ﳀ
يُرۡسِلُ
ﳁ
ٱلرِّيَٰحَ
ﳂ
بُشۡرَۢا
ﳃ
بَيۡنَ
ﳄ
يَدَيۡ
ﳅ
رَحۡمَتِهِۦٓۗ
ﳆﳇ
أَءِلَٰهٞ
ﳈ
مَّعَ
ﳉ
ٱللَّهِۚ
ﳊﳋ
تَعَٰلَى
ﳌ
ٱللَّهُ
ﳍ
عَمَّا
ﳎ
يُشۡرِكُونَ
ﳏ
٦٣
ﳐ
¿Acaso Quien los guía en la oscuridad [de la noche] por la tierra y el mar, y envía los vientos que traen las lluvias como una misericordia [puede compararse a quien no es capaz de hacer nada de eso]? ¿Acaso puede haber otra divinidad junto con Dios? Dios está por encima de [los ídolos] que Le asocian.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
من هو الذي يهديكم حين تكونون في ظلمات البر والبحر، حيث لا دليل ولا معلم يرى ولا وسيلة إلى النجاة إلا هدايته لكم، وتيسيره الطريق وجعل ما جعل لكم من الأسباب التي تهتدون بها،
{ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ }
أي: بين يدي المطر، فيرسلها فتثير السحاب ثم تؤلفه ثم تجمعه ثم تلقحه ثم تدره، فيستبشر بذلك العباد قبل نزول المطر.
{ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ }
فعل ذلك؟ أم هو وحده الذي انفرد به؟ فلم أشركتم معه غيره وعبدتم سواه؟
{ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ }
تعاظم وتنزه وتقدس عن شركهم وتسويتهم به غيره.