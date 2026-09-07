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Tafsir: An-Náml 27:63
An-Náml
63
27:63
امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته االاه مع الله تعالى الله عما يشركون ٦٣
أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِى ظُلُمَـٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَـٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦٓ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ تَعَـٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٦٣
أَمَّن
ﲺ
يَهۡدِيكُمۡ
ﲻ
فِي
ﲼ
ظُلُمَٰتِ
ﲽ
ٱلۡبَرِّ
ﲾ
وَٱلۡبَحۡرِ
ﲿ
وَمَن
ﳀ
يُرۡسِلُ
ﳁ
ٱلرِّيَٰحَ
ﳂ
بُشۡرَۢا
ﳃ
بَيۡنَ
ﳄ
يَدَيۡ
ﳅ
رَحۡمَتِهِۦٓۗ
ﳆﳇ
أَءِلَٰهٞ
ﳈ
مَّعَ
ﳉ
ٱللَّهِۚ
ﳊﳋ
تَعَٰلَى
ﳌ
ٱللَّهُ
ﳍ
عَمَّا
ﳎ
يُشۡرِكُونَ
ﳏ
٦٣
ﳐ
¿Acaso Quien los guía en la oscuridad [de la noche] por la tierra y el mar, y envía los vientos que traen las lluvias como una misericordia [puede compararse a quien no es capaz de hacer nada de eso]? ¿Acaso puede haber otra divinidad junto con Dios? Dios está por encima de [los ídolos] que Le asocian.
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قوله تعالى : أمن يهديكم أي يرشدكم الطريق في ظلمات البر والبحر إذا سافرتم إلى البلاد التي تتوجهون إليها بالليل والنهار . وقيل : وجعل مفاوز البر التي لا أعلام لها ، ولجج البحار كأنها ظلمات ; لأنه ليس لها علم يهتدى به . ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي أي قدام المطر باتفاق أهل التأويل . أإله مع الله يفعل ذلك ويعينه عليه . تعالى الله عما يشركون من دونه .